Резкое потепление прогнозируют в Ростове с 16 марта

Отметим, до этого, в течение 14 и 15 марта, воздух днем будет прогреваться только до 4−7 градусов, ночью должно быть от 0 до +3. Ветер в указанные дни обещают восточный и юго-восточный: в четверг 8−13 м/с, с порывами до 15−18 м/с, в пятницу — 6−11 м/с, ночью с порывами до 12−14 м/с. Могут пройти небольшие осадки.