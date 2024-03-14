Резкое потепление прогнозируют в Ростове с 16 марта

Резкое потепление ожидается в Ростове-на-Дону с 16 марта. Об этом говорится в прогнозе синоптиков на сайте ФГБУ «Северо-Кавказское УГМС».
— 16 марта ночью и утром возможны небольшие осадки и туман. День пройдет без существенных осадков. Ветер будет восточной четверти 5−10 м/с. Температура воздуха ночью составит +2−4, днем ожидается +10−12, — сообщили синоптики.
Отметим, до этого, в течение 14 и 15 марта, воздух днем будет прогреваться только до 4−7 градусов, ночью должно быть от 0 до +3. Ветер в указанные дни обещают восточный и юго-восточный: в четверг 8−13 м/с, с порывами до 15−18 м/с, в пятницу — 6−11 м/с, ночью с порывами до 12−14 м/с. Могут пройти небольшие осадки.