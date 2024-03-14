Названы 10 омских школ, чьи учителя борются за звание лучшего

В Омской области стартовал очный тур регионального этапа Всероссийского конкурса «Учитель года России-2024», в рамках которого определится лучший омский учитель, сообщает в четверг, 14 марта 2024 года, пресс-служба Минобразования Омской области.