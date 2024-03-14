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Названы 10 омских школ, чьи учителя борются за звание лучшего

В Омской области стартовал очный тур регионального этапа Всероссийского конкурса «Учитель года России-2024», в рамках которого определится лучший омский учитель, сообщает в четверг, 14 марта 2024 года, пресс-служба Минобразования Омской области.

В заочном туре областного этапа Всероссийского конкурса приняли участие 35 омских педагогов, среди которых по видеозаписям уроков жюри выбрало 10 участников первого этапа очного тура.

Так, за звание лучшего поборются:

— Константин Белоусов (Азовская школа № 2);

— Лариса Горгуль (Павлоградский лицей имени Б. М. Катышева);

— Надежда Канунникова (Новопокровская школа Горьковского района);

— Динара Кожабаева (Розовская школа Русско-Полянского района);

— Наталья Козлова (Элитовская школа Москаленского района);

— Ольга Конышева (Степнинская школа Марьяновского района);

— Татьяна Панченко (гимназия № 9 г. Омска);

— Ксения Раст (Таврическая школа);

— Татьяна Слабоус (Желанновская школа Одесского района);

— Денис Сугоняк (Тарская гимназия № 1 имени А. М. Луппова).

Как добавили в Минобразования Омской области, пятерка лучших учителей по итогам конкурсных испытаний продолжит борьбу в финале. Имена победителей станут известны в апреле.

образование