Названы 10 омских школ, чьи учителя борются за звание лучшего

В заочном туре областного этапа Всероссийского конкурса приняли участие 35 омских педагогов, среди которых по видеозаписям уроков жюри выбрало 10 участников первого этапа очного тура.
Так, за звание лучшего поборются:
— Константин Белоусов (Азовская школа № 2);
— Лариса Горгуль (Павлоградский лицей имени Б. М. Катышева);
— Надежда Канунникова (Новопокровская школа Горьковского района);
— Динара Кожабаева (Розовская школа Русско-Полянского района);
— Наталья Козлова (Элитовская школа Москаленского района);
— Ольга Конышева (Степнинская школа Марьяновского района);
— Татьяна Панченко (гимназия № 9 г. Омска);
— Ксения Раст (Таврическая школа);
— Татьяна Слабоус (Желанновская школа Одесского района);
— Денис Сугоняк (Тарская гимназия № 1 имени А. М. Луппова).
Как добавили в Минобразования Омской области, пятерка лучших учителей по итогам конкурсных испытаний продолжит борьбу в финале. Имена победителей станут известны в апреле.