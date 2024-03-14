Омичам рассказали, когда наступит метеовесна

Календарная весна пришла в Омск как и положено 1 марта, а 20 марта наступит астрономическая весна — дни станут длиннее ночи. Портал Om1.ru поинтересовался у специалистов Обь-Иртышского УГМС, когда омичам ждать метеорологическую весну. Дата непостоянна, метеовесна наступает, когда среднесуточная температура устойчиво превышает 0 градусов.
«Средне многолетняя дата устойчивого перехода температуры воздуха в Омске через 0 градусов — 4 апреля, а на территории Омской области —
Отметим, что в прошлом году метеорологическая весна пришла в регион на две недели раньше нормы —