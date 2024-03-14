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Омичам рассказали, когда наступит метеовесна

Она ожидается значительно позже календарной и астрономической.
Сейчас в Ричмонде: +7° 0 м/с 76% 758 мм рт. ст. +12°
Источник: Om1.ru

Календарная весна пришла в Омск как и положено 1 марта, а 20 марта наступит астрономическая весна — дни станут длиннее ночи. Портал Om1.ru поинтересовался у специалистов Обь-Иртышского УГМС, когда омичам ждать метеорологическую весну. Дата непостоянна, метеовесна наступает, когда среднесуточная температура устойчиво превышает 0 градусов.

«Средне многолетняя дата устойчивого перехода температуры воздуха в Омске через 0 градусов — 4 апреля, а на территории Омской области — 4—9 апреля», — рассказали нашему порталу специалисты ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС».

Отметим, что в прошлом году метеорологическая весна пришла в регион на две недели раньше нормы — 25—26 марта. А в 2022 году метеовесна наступила в период с 30 марта по 3 апреля.