Туман и до +13°C ожидается в Беларуси 15 марта

14 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Туман и до плюс 13 градусов ожидается в Беларуси 15 марта, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.