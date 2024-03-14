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Туман и до +13°C ожидается в Беларуси 15 марта

14 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Туман и до плюс 13 градусов ожидается в Беларуси 15 марта, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
Сейчас в Ричмонде: +7° 0 м/с 76% 758 мм рт. ст. +12°
Источник: РИА "Новости"

В пятницу будет переменная облачность и без осадков.

Ночью и утром местами сгустится слабый туман. Ветер южный 3−8 м/с. Температура воздуха ночью составит минус 4 — плюс 2 градуса, а днем — плюс 7−13 градусов.