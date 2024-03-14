Туман и до +13°C ожидается в Беларуси 15 марта

В пятницу будет переменная облачность и без осадков.
Ночью и утром местами сгустится слабый туман. Ветер южный 3−8 м/с. Температура воздуха ночью составит минус 4 — плюс 2 градуса, а днем — плюс 7−13 градусов.
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В пятницу будет переменная облачность и без осадков.
Ночью и утром местами сгустится слабый туман. Ветер южный 3−8 м/с. Температура воздуха ночью составит минус 4 — плюс 2 градуса, а днем — плюс 7−13 градусов.