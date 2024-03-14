На пять лет могут посадить кемеровчанку, сбившую насмерть 8-летнего ребёнка

В Кемерове на пять лет могут посадить автомобилистку, сбившую насмерть 8-летнего ребёнка. 39-летней кемеровчанке предъявлено обвинение в нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств.
ДТП произошло в ноябре прошлого года в районе пр. Ленина, 31. Водитель автомобиля «Генезис ГВ80» на регулируемом перекрестке наехала на мальчика, переходившего проезжую часть по пешеходному переходу. Его доставили в больницу, однако он скончался от полученных травм.
Следствие установило, что обвиняемая выехала на регулируемый перекресток улицы Дзержинского с проспектом Ленина. В этот момент включился запрещающий сигнал светофора, но женщина продолжила ехать с небезопасной скоростью.
В конце ноября прошлого года в Кемерове сбили насмерть ещё одного ребёнка — 7-летнего первоклассника на пр. Шахтёров рядом с домом 76. Водитель, наехавший на мальчика, находился в состоянии наркотического опьянения.