На пять лет могут посадить кемеровчанку, сбившую насмерть 8-летнего ребёнка

ДТП произошло в ноябре прошлого года в районе пр. Ленина, 31. Водитель автомобиля «Генезис ГВ80» на регулируемом перекрестке наехала на мальчика, переходившего проезжую часть по пешеходному переходу. Его доставили в больницу, однако он скончался от полученных травм.