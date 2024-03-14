Красавица или чудовище: личные фото королевы красоты Дальнего Востока

Но недавно она стала популярна, как самая красивая женщина на Дальнем Востоке. В этом ей помог конкурс красоты «Королева Дальнего Востока», который прошел в Хабаровске. Всего в конкурсе участвовали 30 конкурсанток от 23 до 60 лет. Финал проходил в четыре этапа. Сначала представительницы прекрасного пола представляли себя, показали творческие и танцевальные номера, а потом выходили в вечерних платьях.