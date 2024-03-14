Рустам Минниханов принял участие в открытии мечети в Зеленодольском районе

Раис Татарстана Рустам Минниханов принял участие в открытии новой мечети в поселке Новая Тура Зеленодольского района. Он выразил надежду, что мечеть будет способствовать духовному воспитанию народа и что молитвы и пожелания верующих будут услышаны. Об этом Глава республики рассказал в своем telegram-канале.