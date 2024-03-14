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Рустам Минниханов принял участие в открытии мечети в Зеленодольском районе

Новая мечеть открылась в Новой Туре.
Источник: Раис Республики Татарстан | Официальный сайт Раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов принял участие в открытии новой мечети в поселке Новая Тура Зеленодольского района. Он выразил надежду, что мечеть будет способствовать духовному воспитанию народа и что молитвы и пожелания верующих будут услышаны. Об этом Глава республики рассказал в своем telegram-канале.

Кроме того, частью его визита стало обсуждение развития православия в республике с ведущими религиозными деятелями.

Ранее мы писали, что Минниханов посетил производственные площадки компании СИБУР в Казани, где осмотрел Центр экспертной поддержки бизнеса. Этот объект, расположенный рядом с территорией «Казаньоргсинтеза», стал первым в составе новообразованного Делового квартала СИБУРа.

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