Рустам Минниханов принял участие в открытии мечети в Зеленодольском районе

Раис Татарстана Рустам Минниханов принял участие в открытии новой мечети в поселке Новая Тура Зеленодольского района. Он выразил надежду, что мечеть будет способствовать духовному воспитанию народа и что молитвы и пожелания верующих будут услышаны. Об этом Глава республики рассказал в своем telegram-канале.
Кроме того, частью его визита стало обсуждение развития православия в республике с ведущими религиозными деятелями.
Ранее мы писали, что Минниханов посетил производственные площадки компании СИБУР в Казани, где осмотрел Центр экспертной поддержки бизнеса. Этот объект, расположенный рядом с территорией «Казаньоргсинтеза», стал первым в составе новообразованного Делового квартала СИБУРа.