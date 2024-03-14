Какие улицы в центре Краснодара отремонтируют в 2024 году — рассказал мэр

— Это особенный объект, дорога в исторической части города. Наш гостевой маршрут. За несколько лет здесь на разных участках уже отремонтировали сети. Теперь будет полная реконструкция по нечетной стороне с плиточным тротуаром и новым освещением. Работы уже идут с опережением графика. Подрядчик обещает завершить до майских праздников, — уточнил Наумов.