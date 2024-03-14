Какие улицы в центре Краснодара отремонтируют в 2024 году — рассказал мэр

Глава Краснодара Евгений Наумов в Telegram (18+) рассказал о ремонте улиц Октябрьской, Кубанской Набережной, Оранжерейной, Пашковской в течение 2024 года. Дорожные работы проводятся по нацпроекту «Безопасные и качественные дороги» (БКД), сообщает ИА KrasnodarMedia.
Мэр уточнил, что улицу Октябрьскую отремонтируют на участке от улиц Красина до Мира и обозначил важность ремонта дороги.
— Это особенный объект, дорога в исторической части города. Наш гостевой маршрут. За несколько лет здесь на разных участках уже отремонтировали сети. Теперь будет полная реконструкция по нечетной стороне с плиточным тротуаром и новым освещением. Работы уже идут с опережением графика. Подрядчик обещает завершить до майских праздников, — уточнил Наумов.
Градоначальник также обозначил какие еще дорожные участки будут приведены в порядок в Краснодаре по нацпроекту: Кубанская Набережная от ул. Красина до ул. Тургенева, улица Оранжерейная от ул. Индустриальной до ул. Красина, улица Пашковская от ул. Чкалова до ул. Садовой.