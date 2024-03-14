Два рекорда! Самарская студентка на роликах восхитила всю страну

Анна Кукушкина, студентка первого курса Самарского политеха, установила два национальных рекорда России в роликобежном спорте на соревнованиях «МЕТЕЛИЦА 2024 — День защитника Отечества».
Первый рекорд Анна побила в квалификации дисциплины «Скоростной слалом» — 4,611 секунды. Затем, во время парного прохождения, дистанции, она выдала второй выдающийся результат — 5,437 секунды.
В итоге наша девушка заняла два первых места в дисциплинах «Фристайл-слалом» и «Фристайл-слалом скоростной».
Студентка направления «Педагогическое образование» занимается роликобежным спортом уже одиннадцать лет. За эти годы она стала трехкратной победительницей первенства России и чемпионкой Европы.
Но сама Анна наиболее важным для себя считает звание мастера спорта России по роллер-спорту. Ведь в нашей стране всего три мастера спорта по этой дисциплине.
Теперь Анна Кукушкина мечтает о звании мастера спорта международного класса и участии в Чемпионате России среди взрослых. Родной политех поддерживает девушку в ее стремлениях — обеспечивает условиями для тренировок и выплачивает повышенную стипендию.