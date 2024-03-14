В Роспотребнадзоре представили данные о новом натиске гриппа в Омской области

«За 10 неделю 2024 года (с 04.03.2024 по 10.03.2024) в Омской области показатель заболеваемости острыми респираторными инфекциями составил 46,2 на 10 тысяч населения, что на 31,8 ниже эпидемического порога заболеваемости», — обозначили в пресс-службе надзорного органа.