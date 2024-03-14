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Синоптики предупредили о лавинной опасности в шести регионах Узбекистана

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. С 15 по 20 марта в шести областях республики объявлена лавинная опасность, сообщает корреспондент Podrobno.uz.
Источник: AP 2023

По сообщению Узгидромета, в связи с ожидаемыми осадками и изменением температуры воздуха в горных районах Узбекистана объявлена лавинная опасность с 15 по 20 марта.

Лавинная опасность затронет следующие районы:

  • по Ташкентской области: в Бостанлыкском, Паркентском и Ахангаранском районах (Чаткальская горная система);
  • по Самаркандской области: в Нурабадском, Кошрабатском, Самаркандском и Ургутском районах;
  • по Джизакской области: в Бахмальском и Зааминском районах;
  • по Кашкадарьинской области: в Дехканабадском, Китабском, Камашинском и Шахрисабзском районах;
  • по Сурхандарьинской области: в Байсунском, Кумкурганском, Сарыасийском и Узунском районах;
  • по Наманганской области: в Папском районе.

Граждан, проживающих в горных районах, отдыхающих и водителей, выезжающих в горные районы, просят соблюдать меры предосторожности.