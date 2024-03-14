Пробка начала скапливаться перед Борским мостом

Борский мост в сторону Нижнего Новгорода перекрыли по неизвестным причинам. На участке перед переправой начала скапливаться пробка, сообщают очевидцы.
Со слов свидетелей, машины встали перед Борским мостом в районе Большого Плоского озера около 12 часов. Официальной информации о перекрытии пока нет. Водителей, которые ехали в сторону Нижнего, начали разворачивать.
Подробности выясняются.
Напомним, что вводить реверсивное движение на Борском мосту планировали 20 марта 2024 года.
UPD: движение по мосту восстановили.