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Пробка начала скапливаться перед Борским мостом

Старый Борский мост перекрыли по неизвестным причинам.

Борский мост в сторону Нижнего Новгорода перекрыли по неизвестным причинам. На участке перед переправой начала скапливаться пробка, сообщают очевидцы.

Со слов свидетелей, машины встали перед Борским мостом в районе Большого Плоского озера около 12 часов. Официальной информации о перекрытии пока нет. Водителей, которые ехали в сторону Нижнего, начали разворачивать.

Подробности выясняются.

Напомним, что вводить реверсивное движение на Борском мосту планировали 20 марта 2024 года.

UPD: движение по мосту восстановили.