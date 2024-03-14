На маршруты № 6 и № 7 в Нижнем Новгороде сегодня выпущено больше трамваев

Выпуск на маршрутах № 6 «Московский вокзал — центр Сормова» и № 7 «Московский вокзал — улица Ярошенко» в Нижнем Новгороде с сегодняшнего дня увеличен до шести трамваев, сообщила специалист по связям с общественностью ГКУ НО «ЦРТС» Ирина Сухова в соцсетях.
Напомним, что эти трамваи были запущены после строительства новых путей вчера, 13 марта. В первый день работы каждый вагон на маршруте № 6 перевозил до 68 пассажиров в час, на маршруте № 7 — до 126 пассажиров. Летом на маршруты в Сормове выйдут трамваи «МиНиН».
«В ближайшее время выпуск на маршруты будет доведен до 10 единиц, а в апреле — до 16. Это обеспечит интервал движения до семи минут», — сказала Сухова.
Ранее сообщалось, что улицу Тверскую перекроют в Нижнем Новгороде с 18 марта.