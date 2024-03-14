На маршруты № 6 и № 7 в Нижнем Новгороде сегодня выпущено больше трамваев

Напомним, что эти трамваи были запущены после строительства новых путей вчера, 13 марта. В первый день работы каждый вагон на маршруте № 6 перевозил до 68 пассажиров в час, на маршруте № 7 — до 126 пассажиров. Летом на маршруты в Сормове выйдут трамваи «МиНиН».