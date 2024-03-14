Минздрав назвал самые востребованные у иностранцев белорусские клиники

Почему иностранцы охотно едут в Беларусь за медпомощью и какие медучреждения являются самыми востребованными, рассказала замначальника управления предпринимательской деятельности, ценообразования и государственного имущества Минздрава Екатерина Шпак, пишет БелТА.
По словам специалиста, иностранцев привлекают медуслуги в Беларуси по причине выгодного соотношения цена/качество. Екатерина Шпак отметила, что услуги белорусских медучреждений «могут легко конкурировать с европейскими клиниками и цены у нас ниже».
— Плюс, конечно, наш добрый нрав — наши врачи всегда доброжелательны, всегда ведут пациента до конца, даже если он уезжает к себе домой, всегда готовы оказать помощь удаленно и взаимодействовать с клиниками в их стране, — добавила она.
Что касается наиболее востребованных у медицинских туристов клиник, специалист назвала МНПЦ хирургии, трансплантологии и гематологии, РНПЦ «Кардиология», РНПЦ детской онкологии, гематологии и иммунологии, РНПЦ радиационной медицины и экологии в Гомеле, РНПЦ неврологии и нейрохирургии.
Также специалист рассказала, что иностранцы выбирают белорусские клиники во многом благодаря рекомендациям людей, которые уже получили эти услуги.
— По большей части популяризация медицинского туризма в Беларуси — это сарафанное радио, реклама, участие в международных мероприятиях, семинарах, — перечислила Екатерина Шпак.