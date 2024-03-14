Минздрав назвал самые востребованные у иностранцев белорусские клиники

— Плюс, конечно, наш добрый нрав — наши врачи всегда доброжелательны, всегда ведут пациента до конца, даже если он уезжает к себе домой, всегда готовы оказать помощь удаленно и взаимодействовать с клиниками в их стране, — добавила она.