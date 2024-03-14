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В Перми завершается период морозных ночей

Прошедшая ночь в Перми стала теплее на 10−15 градусов, чем днем ранее.
Сейчас в Ричмонде: +7° 0 м/с 76% 758 мм рт. ст. +12°
Источник: Комсомольская правда

В Перми завершается период морозных ночей. Синоптики прогнозируют, что ночь на четверг станет последней столь холодной в нынешнем марте.

«Ночь на четверг стала на 10−15 градусов теплее, чем днем ранее. В последующие дни потепление продолжится с достижением отметок +5 градусов и выше в выходные дни», — рассказали в ГИС центре ПГНИУ.

Первая половина марта по средней температуре воздуха окажется в пределах климатической нормы. Вторую половину месяца прогнозируют теплой и сухой, но существенно холоднее, чем в 2023 году. В ближайшее время метеорологической весны в Перми ждать не стоит.

«Потепление в выходные будет сильное, но началом метеорологической весны оно не станет. На следующей неделе днем будет положительная температура, ночью — существенный минус», — рассказал «Комсомолке» доктор географических наук Андрей Шихов.

Он считает, что метеорологическая весна придет не ранее конца марта. Метеовесна — это устойчивый переход среднесуточной температуры воздуха через ноль в сторону положительных отметок.