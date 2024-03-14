В Перми завершается период морозных ночей. Синоптики прогнозируют, что ночь на четверг станет последней столь холодной в нынешнем марте.
«Ночь на четверг стала на 10−15 градусов теплее, чем днем ранее. В последующие дни потепление продолжится с достижением отметок +5 градусов и выше в выходные дни», — рассказали в ГИС центре ПГНИУ.
Первая половина марта по средней температуре воздуха окажется в пределах климатической нормы. Вторую половину месяца прогнозируют теплой и сухой, но существенно холоднее, чем в 2023 году. В ближайшее время метеорологической весны в Перми ждать не стоит.
«Потепление в выходные будет сильное, но началом метеорологической весны оно не станет. На следующей неделе днем будет положительная температура, ночью — существенный минус», — рассказал «Комсомолке» доктор географических наук Андрей Шихов.
Он считает, что метеорологическая весна придет не ранее конца марта. Метеовесна — это устойчивый переход среднесуточной температуры воздуха через ноль в сторону положительных отметок.