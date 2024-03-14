Март сговорился с апрелем: В выборные дни на Южном Урале будет до плюс 8

Ночью 16 марта прогнозируется минус 2−7, в низинах — до 12. Днем в субботу будет плюс 3−8. В эти сутки при переменной облачности преимущественно без осадков. Ветер западный, юго-западный 5−10 м/с, кое-где порывы до 16 м/с.