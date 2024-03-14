Март сговорился с апрелем: В выборные дни на Южном Урале будет до плюс 8

В выборные дни, с 15 по 17 марта, на Южном Урале воздух прогреется до плюс восьми градусов — это почти апрельское тепло, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
По информации Челябинского ЦГМС, в пятницу в регионе будет облачно с прояснениями, ночью местами пройдет небольшой снег, днем в горах локально — снег, мокрый снег. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер западный, юго-западный 6−11 м/с, местами порывы ночью до 14 м/с, днем — 13−18 м/с.
Температура воздуха 15 марта ночью минус 2−7, при прояснении — до 12, днем — от нуля до плюс 5, в низинах — до минус 3 градусов.
Ночью 16 марта прогнозируется минус 2−7, в низинах — до 12. Днем в субботу будет плюс 3−8. В эти сутки при переменной облачности преимущественно без осадков. Ветер западный, юго-западный 5−10 м/с, кое-где порывы до 16 м/с.
Предварительно сообщается, что ночью 17 марта в северной половине ожидается минус 6−11, южной — минус 11−16 градусов. Днем в воскресенье плюс 3−8. Также преимущественно без осадков, ветер юго-западный, южный 3−8 м/м, локально порывы до 12 м/с.
В Челябинске ночью 15 и 16 марта будет минус 3−5, 17 марта — минус 6−8. Днем в пятницу воздух прогреется до плюс 2−4, субботу — 5−7, воскресенье — 6−8 градусов, без осадков.