Треть петербургских школьников будут учиться дистанционно в дни выборов

Образовательные учреждения уже традиционно становятся избирательными участками в России. В связи с тем, что в этом году выборы пройдут с 15 по 17 марта, в работу школ внесли коррективы. В обычном формате будут учиться порядка 15% учащихся 1−11 классов.
«В домашних условиях с использованием дистанционных образовательных технологий будет обучаться треть обучающихся. Для учителей составлено гибкое расписание, позволяющее провести все запланированные занятия».
Пятницу, 15 марта, 300 тыс. детей проведут на культурно-просветительских, спортивных, досуговые и других мероприятия. Запланировано посещение музеев, театров, парков и экскурсий.
«16 марта является учебным днем для 75 тысяч учащихся 5−11 классов. Учащиеся начальной школы по субботам не учатся. Для детей, оставшихся дома, будет предложен дистанционный формат обучения. В тех зданиях, в которых не размещены УИК, занятия буду проходить в штатном режиме».
Ранее «Ъ-СПб» писал, что Владимир Путин обратился к гражданам РФ накануне старта голосования за кандидатов на пост президента России.