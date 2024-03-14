Треть петербургских школьников будут учиться дистанционно в дни выборов

Образовательные учреждения уже традиционно становятся избирательными участками в России. В связи с тем, что в этом году выборы пройдут с 15 по 17 марта, в работу школ внесли коррективы. В обычном формате будут учиться порядка 15% учащихся 1−11 классов.

