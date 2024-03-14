В Уфе открыли физкультурно-оздоровительный комплекс «Центр спорта “ФИЗРА-Р”

Здесь будут организованы занятия по футболу, настольному теннису, фитнесу. Порядка 40% времени будет предоставлено детям для бесплатных занятий.
«Создали все условия для проведения соревнований любого уровня, — написал в своих соцсетях мэр Уфы Ратмир Мавлиев. — Такой же манеж на Дуванском бульваре откроем в апреле. Еще один комплекс для спортивных видов спорта с мячом “Мед” строится в Деме. Эти спортивные объекты — результат нашей работы на городских “Инвестчасах”. В 2022 году поддержали проекты-победили в конкурсном отборе Минспорта РФ и подписали концессионные соглашения с инвесторами. Продолжим работу в этом направлении — привлекать финансирование в развитие спортивной инфраструктуры #ЛюбимойУфы».
Градоначальник отметил, что центр спорта построили быстро и качественно.
«Спасибо всем, кто принимал участие, это один из первых объектов в России в рамках федеральной программы “Бизнес-спринт. Я выбираю спорт”. Желаю новых спортивных побед на новом манеже!» — подчеркнул Ратмир Мавлиев.