В Уфе открыли физкультурно-оздоровительный комплекс «Центр спорта “ФИЗРА-Р”

«Создали все условия для проведения соревнований любого уровня, — написал в своих соцсетях мэр Уфы Ратмир Мавлиев. — Такой же манеж на Дуванском бульваре откроем в апреле. Еще один комплекс для спортивных видов спорта с мячом “Мед” строится в Деме. Эти спортивные объекты — результат нашей работы на городских “Инвестчасах”. В 2022 году поддержали проекты-победили в конкурсном отборе Минспорта РФ и подписали концессионные соглашения с инвесторами. Продолжим работу в этом направлении — привлекать финансирование в развитие спортивной инфраструктуры #ЛюбимойУфы».



Градоначальник отметил, что центр спорта построили быстро и качественно.