На Марсе обнаружен гигантский вулкан

Кроме того, были замечены поля вулканических отложений площадью до 5 тыс. кв.км. Они представляют собой скопление низких, округлых и удлиненных, похожих на пузыри, насыпей. Такие формы образовались в результате взрывного выброса пара или при выпадении горячих вулканических пород на поверхность, насыщенную водой или льдом. Ученые также предположили, что в древности вокруг него могли существовать теплые водоемы, пригодные для развития жизни.