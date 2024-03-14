На Марсе обнаружен гигантский вулкан

Вулкан получил временное название Ноктис. Его примерная высота 9,02 км и 450 км — ширина. Участок, где находится вулкан, неоднократно фотографировали космические аппараты, но он был настолько сильно разрушен, что его не могли идентифицировать на снимках.
Ученые пришли к выводу, что вулкан был активен в течение долгого времени. Ноктис не обладает конической формой, типичной для вулканов. Но исследователи при доскональном рассмотрении смогли найти ключевые особенности, характерные для вулканических объектов, к примеру остатки кальдеры — обрушившегося кратера, где некогда находилось озеро лавы.
Кроме того, были замечены поля вулканических отложений площадью до 5 тыс. кв.км. Они представляют собой скопление низких, округлых и удлиненных, похожих на пузыри, насыпей. Такие формы образовались в результате взрывного выброса пара или при выпадении горячих вулканических пород на поверхность, насыщенную водой или льдом. Ученые также предположили, что в древности вокруг него могли существовать теплые водоемы, пригодные для развития жизни.
Эксперты считают, что исследование вулкана позволит лучше понять геологическую историю Марса.