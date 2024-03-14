Борский мост перекрыли из-за подозрительного предмета сегодня днем, 14 марта. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.
Напомним, что сегодня в районе 12.30 нижегородцы сообщили о закрытии Борского моста. Водителей, которые ехали в сторону Нижнего Новгорода, останавливали, а затем начали разворачивать в обратную сторону.
Как выяснилось, всему виной стало сообщение от гражданина о нахождении подозрительного предмета. На место сразу же выехали оперативные службы. Угрозы там не обнаружили.
Движение по мосту восстановлено.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что старый Борский мост закроют 20 марта 2024 года.