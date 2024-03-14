Первые паромы планируют принять в порту в Пионерском летом

По его словам, терминал в Пионерском станет работать, прежде всего, в тех случаях, когда в порту Балтийска начнут образовываться очереди. Это может быть связано с выходом дополнительных судов на грузовую линию между Калининградом и портами Ленинградской области и Санкт-Петербурга.