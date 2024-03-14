Первые паромы планируют принять в порту в Пионерском летом

Порт в Пионерском сможет принять первые автомобильные паромы летом 2024 года. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на начальника калининградского управления ФГУП «Росморпорт» Андрея Мошкова.
«В настоящее время идёт активная фаза строительства порта. Рассматривается вопрос о выделении терминала “Причал № 1” для эксплуатации. Он будет работать, в первую очередь принимая грузовые суда. В июле надеемся подготовить соответствующую инфраструктуру и принимать там автомобильные паромы», — сказал Мошков на региональной конференции Ассоциации международных автоперевозчиков «АСМАП-Балтик 2024».
По его словам, терминал в Пионерском станет работать, прежде всего, в тех случаях, когда в порту Балтийска начнут образовываться очереди. Это может быть связано с выходом дополнительных судов на грузовую линию между Калининградом и портами Ленинградской области и Санкт-Петербурга.
По словам Мошкова, в апреле должен появиться грузопассажирский паром. Он будет способен брать на борт до ста автопоездов.
Ранее вице-премьера областного правительства Александр Рольбинов рассказывал, что первый заход судна в порт в Пионерском запланирован на март 2024 года. По его словам, основную инфраструктуру планировали достроить весной.
Возведением порта занимается «Морспасслужба». По контракту организация получит 8,5 миллиарда рублей. Сдать объект планируют до конца 2024 года.
На площадке в Пионерском также работает компания «Геоизол», которая строит здание пассажирского терминала, антенно-мачтовые сооружения, ливневые канализации, а также объекты транспортной безопасности. С ней заключили контракт на 2,2 миллиарда рублей.
Порт в Пионерском строят с 2018 года. Первым подрядчиком было ООО «Больверк», которое обязалось выполнить работы за 7,3 миллиарда рублей. Однако в ноябре 2019-го «Росморпорт» расторг контракт с компанией. После срыва сроков СК возбудил уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ — «Мошенничество в особо крупном размере».