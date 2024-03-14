В Башкирии хотят кратно повысить штрафы за выгул собак без поводка и намордника

Наступила весна, и для безнадзорных животных наступил период размножения. Агрессивные собаки без хозяев представляют угрозу в любое время года, но именно весной их стоит опасаться больше всего. «Собачьи свадьбы» в городах, к сожалению, в последнее время стали частым явлением. Бывает, что к стае безнадзорных псов присоединяются и домашние, но на самовыгуле. И вместе они могут нападать на прохожих, в том числе и на детей.