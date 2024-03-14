В Башкирии хотят кратно повысить штрафы за выгул собак без поводка и намордника

Депутаты Курултая Башкирии предлагают кратно увеличить штраф за выгул собак без поводков и намордников. Соответствующий закон должны принять уже в конце марта 2024 года. Авторы инициативы рассчитывают, что кратное повышение штрафов возымеет «воспитательный эффект».
ШТРАФ ЗА САМОВЫГУЛ.
К слову, законопроект уже рассматривался башкирскими парламентариями, а на предстоящем пленарном заседании Госсобрания-Курултая 28 марта его примут в окончательном чтении. Сейчас за выгул крупной собаки без поводка и намордника в общественных местах хозяина могут оштрафовать на сумму от 500 до 2 тысяч рублей.
После принятия поправок в Кодекс об административных правонарушениях минимальный штраф за выгул собак без поводка и намордника вырастет до 2 тысяч рублей, а максимальная сумма составит 4 тысячи рублей. Как пояснили в пресс-службе Госсобрания-Курултая Башкирии, наказание не будет распространяться на хозяев комнатных декоративных пород.
— Правила выгула собак установлены ради безопасности — людей и животных. За поведение питомца отвечает его владелец. Так что в случае нападения собаки на человека для ее хозяина может наступить даже уголовная ответственность. Принятие закона будет стимулировать владельцев собак соблюдать правила их выгула, в том числе для их собственного блага, — прокомментировал законопроект спикер Курултая Башкирии Константин Толкачев.
Проще говоря, на этот раз депутаты башкирского парламента озаботились вопросом фактически безнадзорного выгула собак. Ни для кого не секрет, что в деревнях и пригородах владельцы часто отпускают своих Барбосов на самовыгул. То есть собака бегает по улице, но она вовсе не бездомная.
БОРЬБА С АГРЕССИВНЫМИ ЖИВОТНЫМИ.
Наступила весна, и для безнадзорных животных наступил период размножения. Агрессивные собаки без хозяев представляют угрозу в любое время года, но именно весной их стоит опасаться больше всего. «Собачьи свадьбы» в городах, к сожалению, в последнее время стали частым явлением. Бывает, что к стае безнадзорных псов присоединяются и домашние, но на самовыгуле. И вместе они могут нападать на прохожих, в том числе и на детей.
Один из таких случаев, произошедший в апреле 2021 года в селе Сафарово Учалинского района Башкирии, стоил жизни пятилетнему ребенку. Мальчика насмерть загрызли сбившиеся в стаю собаки, среди которых, как утверждали местные жители, были и хозяйские псы на самовыгуле. А сколько случаев нападения диких и агрессивных собак на случайных прохожих произошло за последние несколько лет в Башкирии и вовсе трудно посчитать.
Повышение штрафов за вольный выгул домашних собак — не единственная инициатива башкирских парламентариев, с помощью которой власти пытаются обезопасить жителей от нападений агрессивных животных. К сожалению, популяция бездомных псов продолжает расти, что признают депутаты.
В 2020 году Курултай Башкирии принял закон «Об ответственном обращении с животными», который должен был поспособствовать сокращению количества безнадзорных собак. Согласно этому закону бездомышей должны отлавливать, стерилизовать и чипировать. В случае, если собака даже после кастрации продолжает проявлять агрессию, то ее должны пожизненно содержать в специальном приюте.
Спустя несколько лет после принятия этого закона башкирские парламентарии признали, что этих мер недостаточно. В конце 2022 года они внесли в Госдуму проекты трех федеральных законов, с помощью которых ситуацию с безнадзорными агрессивными собаками можно было бы кардинально изменить.
ИНИЦИАТИВЫ НА ФЕДЕРАЛЬНОМ УРОВНЕ.
В частности, инициативная группа депутатов Госсобрания-Курултая Башкирии предложила ввести на федеральном уровне обязательную стерилизацию и кастрацию домашних собак. За исключением тех случаев, когда собаководы занимаются разведением породистых Бобиков. 26 сентября 2023 года Госдума отклонила этот законопроект.
Еще раньше, в декабре 2021 года нижняя палата российского парламента отклонила еще один законопроект, внесенный Курултаем Башкирии — об обязательном чипировании домашних животных.
Башкирские парламентарии предлагали ввести обязательную «маркировку» питомцев за счет хозяев, но в Госдуме решили, что произойдет обратная ситуация. В заключении Комитета по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды на законопроект говорится, что предлагаемая мера напротив, приведет к тому, что домашних животных начнут выбрасывать на улицу. Чтобы не тратить на них деньги.
В ноябре 2022 года Курултай внес в Госдуму еще одну инициативу — об отстреле диких собак, сбивающихся в стаи в дали от населенных пунктов. То есть одичавших без хозяев Бобиков, представляющих угрозу для людей. И вновь в нижней палате Парламента России идею отклонили как не гуманную.
А тем временем в этом месяце исполняется 4 года с того дня, как власти Уфы объявили о том, что в Новых Черкассах будет построен муниципальный приют для бездомных собак и кошек. Предполагалось, что там смогут разместить до 500 особей «бездомышей».
Как пояснили «КП-Уфа» в пресс-службе городской администрации, проект готов уже давно, но на 14 марта 2024 года власти все еще ищут источники финансирования.