Полмиллиона рублей на автоматы и гранаты потратит техникум под Волгоградом

Волгоградский медико-экологический техникум из Светлого Яра ищет поставщика макетов оружия ВС РФ и комплектующих к нему для уроков ОБЖ и тира. Потратить на закупку автоматов Калашникова, пистолета Макарова и гранат планируют 544 700 рублей, сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на размещенный на портале госзакупок аукцион.
Согласно документам закупки, техникуму нужны четыре макета автоматов Калашникова, два пистолета Макарова, а также их лазерные аналоги, по два макета гранат РГД-5 и Ф-1. Также в списке учебных материалов для студентов оказались три защитных костюма ОЗК, пять респираторов Р-2, дозиметр и войсковой прибор химической разведки. Помимо этого, техникум закупает наборы для оказания первой медпомощи, кобуру для ПМ, магазины для патронов и кучу тематических плакатов.
Подведут итоги аукциона 2 апреля 2024 года.