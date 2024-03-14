Полмиллиона рублей на автоматы и гранаты потратит техникум под Волгоградом

Согласно документам закупки, техникуму нужны четыре макета автоматов Калашникова, два пистолета Макарова, а также их лазерные аналоги, по два макета гранат РГД-5 и Ф-1. Также в списке учебных материалов для студентов оказались три защитных костюма ОЗК, пять респираторов Р-2, дозиметр и войсковой прибор химической разведки. Помимо этого, техникум закупает наборы для оказания первой медпомощи, кобуру для ПМ, магазины для патронов и кучу тематических плакатов.