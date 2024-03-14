Красноярцы пожаловались на таксистов, которые говорят по телефону во время поездок

Одна красноярка рассказала в комментариях, что ей встречались таксисты, которые вовсе говорили по видеозвонку. Оказывается, такой случай не уникальный — девушка рассказала, что ехала с дочкой в такси. Мужчина говорил по видеозвонку со своими сыновьями, а потом дал девочке трубку и сказал: «Поговори с женихами».