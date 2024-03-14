Красноярцы пожаловались на таксистов, которые говорят по телефону во время поездок

Пост опубликовал житель города в паблике «Подслушано Красноярск».
«Летят по трассе, сворачивают на светофорах и все время держат одной рукой руль. Даже могут огрызнуться на просьбу убрать телефон, что у них видите ли важный разговор. Давайте уже прекращать этот беспредел».
Многие поддержали то, что такое поведение — не норма. Некоторые же вступились за таксистов, говоря о том, что это не должно волновать пассажиров.
Одна красноярка рассказала в комментариях, что ей встречались таксисты, которые вовсе говорили по видеозвонку. Оказывается, такой случай не уникальный — девушка рассказала, что ехала с дочкой в такси. Мужчина говорил по видеозвонку со своими сыновьями, а потом дал девочке трубку и сказал: «Поговори с женихами».
Красноярцам напоминают, что они могут пожаловаться в поддержку сервиса, где был сделан заказ.