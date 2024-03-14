На реставрацию старинного омского особняка требуется 50 миллионов рублей

Мэр Сергей Шелест посетил закрытый для посетителей музей городского быта, который расположен в доме купчихи Кузьминой. Деревянное здание, которое является объектом культурного наследия, было построено в 1913 году и требует ремонта.
«Дал поручение рассмотреть все варианты поиска финансирования: от госпрограмм до меценатов. Будем обращаться в региональное министерство культуры, может быть, коллеги что-то подскажут. Есть хорошие примеры, когда в городах создаются уголки, куда, переносят уникальные объекты старой архитектуры, и, таким образом, формируются новые туристические пространства. Этот вариант тоже будем прорабатывать. В любом случае, вопросом нужно заниматься», — отметил градоначальник.
Мэр также рассказал, что по самым скромным подсчётам на восстановление здания требуется порядка 50 миллионов рублей.