Кемеровской областной суд рассмотрит апелляцию по «Зимней вишне»

Как сообщает Объединённый пресс-центр судов, судьи пересмотрят уголовное дело по пожару в «Зимней вишне». В Кемеровский областной суд поступила апелляция от экс-начальника кузбасского ГУ МЧС Александра Мамонтова и экс-начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС Григория Терентьева.
Летом прошлого года Мамонтову назначили 10 лет и 6 месяцев колонии общего режима, а Терентьеву — 8 лет 6 месяцев. Открытое судебное заседание состоится 25 марта с участием осуждённых, их адвокатов, прокурора, представителя Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.
Мы писали, что бывший совладелец ТЦ «Зимняя вишня» Вячеслав Вишневский теперь находится в колонии-поселении и играет в любительских матчах за томскую команду.
Также в прошлом году освободили от наказания бывшего гендиректора ТРЦ «Зимняя вишня» Надежду Судденок в связи с болезнью. Кто ещё вышел на свободу и какие причины для освобождения есть у заключённых, писал kuzbass.aif.ru.
А незадолго до годовщины трагедии с фейковых страничек в редакцию издания стал писать человек, выдающий себя за погибшую при пожаре девочку.