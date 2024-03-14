На ЕКАД появится участок с реверсивным движением

В Железнодорожном районе Екатеринбурга, на ЕКАД, пройдут дорожные работы. В связи с этим будет изменена организация дорожного движения на 42 километре кольцевой дороги.
— Управление автомобильных дорог приступило к ремонту эстакады над железнодорожными путями вблизи поселка Шувакиш, в связи с чем на данном участке организовано реверсивное движение протяженностью 453 метра, — сообщает отделение пропаганды ГИББД по Свердловской области со ссылкой на информацию ГКУ СО «Управление автомобильных дорог».
В Госавтоинспекции автомобилистов попросили сохранять бдительность на участке и планировать маршрут движения заранее, учитывая действующие ограничения.