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В Омске стартует трехдневный фестиваль «Крымская весна»

Мероприятие пройдет с 15 по 17 марта.
Источник: соцсети

В Омске в честь 10-летия присоединения Крыма и Севастополя к России стартует трехдневный фестивать «Крымская весна». Мероприятие пройдет у спорткомплекса «Красная звезда».

Самым важным днем выбрали 16 марта. В этот день омичам приготовили множество активностей: шоу силачей, катание на картах, скалодром, катание на оленях и хаски, караоке и массовый флешмоб.

Также жителей города ожидает розыгрыш призов, в том числе и билеты на концерт Стаса Михайлова.

Время проведения мероприятия: 15 марта с 16:00 до 18:00, 16 и 17 марта — с 14:00 до 18:00.

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