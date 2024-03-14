В Омске стартует трехдневный фестиваль «Крымская весна»

В Омске в честь 10-летия присоединения Крыма и Севастополя к России стартует трехдневный фестивать «Крымская весна». Мероприятие пройдет у спорткомплекса «Красная звезда».
Самым важным днем выбрали 16 марта. В этот день омичам приготовили множество активностей: шоу силачей, катание на картах, скалодром, катание на оленях и хаски, караоке и массовый флешмоб.
Также жителей города ожидает розыгрыш призов, в том числе и билеты на концерт Стаса Михайлова.
Время проведения мероприятия: 15 марта с 16:00 до 18:00, 16 и 17 марта — с 14:00 до 18:00.