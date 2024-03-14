РЖД установило даты строительства высокоскоростной железной дороги до Казани

Проект высокоскоростной железной дороги (ВСМ) «Москва — Казань», планирование которого началось еще в 2000-х годах, но было приостановлено из-за высокой стоимости, теперь получил официальные сроки реализации. Как сообщила компания РЖД, строительство разделено на два этапа: первый от Москвы до Нижнего Новгорода запланирован на 2028−2031 годы, второй — от Нижнего Новгорода до Казани, предполагается завершить в период с 2032 по 2036 год.