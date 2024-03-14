Где с размахом проводить Масленицу в Екатеринбурге: список локаций и программа

Парк Маяковского
Основной площадкой празднования в Екатеринбурге традиционно станет парк им. Маяковского. Основная программа пройдет 17 марта на двух сценах и по всему парку с 12:00 до 19:00. Гостей ждут яркие, праздничные украшения, веселые скоморохи, традиционные забавы, призы, выступления творческих коллективов и ярмарка. Хедлайнер широкой Масленицы — «Отава Ё» — выступит на главной сцене в 17:45. Сжигание чучела и файер-шоу пройдет у центрального фонтана в 18:30. Вход свободный.
Основинский парк
Новое место на карте масленичных гуляний — Основинский парк. 17 марта с 12:00 на празднике «О! Масленица!» под душевную музыку екатеринбуржцев будут радовать конкурсы, детские представления и угощения, яркие фотолокации, мастер-классы с возможностью сделать памятный сувенир на выбор. Вход свободный.
ТРЦ «Радуга Парк»
Для екатеринбуржцев и гостей подготовили игры и интерактивные развлечения от скоморохов и медведей, вокально-инструментальные выступления группы «КрАсота», танцы и песни цыганского коллектива «Ритмы ромэн», огненное шоу TANDAVA, тематические фотозоны для ярких снимков. Завершат праздник традиционное сожжение чучела и розыгрыш призов «Весенний марафон подарков», главным из которых станет мотоцикл. Вход на мероприятие свободный. Старт программы в 14:00.
Парк Сказов
На фестивале тепла «Масленица» в «Парке Сказов» гостей ждет уникальный перфоманс с сожжением 12-метровой Жар-птицы. Театрализованные представления, конкурс чучел, выступления сказочных героев, мастер-классы пройдут с 10:00 до 19:00 в поселке Арамиль, ул. Парк Сказов, 1. Количество билетов ограничено. Вход платный.
Арамильская слобода
Фестиваль в парке подготовлен в этом году в казачьих традициях. Будет сделан акцент на истории и традициях казачества. Программа парка также предусмотрена для детей с инвалидностью, с девиантным поведением, для ветеранов и пенсионеров. На мероприятии планируют приготовить около 10 тыс. блинов на молоке с казачьих подворий. Вход платный.
Белая лошадь
Чучело рекордной высоты — 17,1 м сожгут в загородном клубе «Белая лошадь» в селе Кадниково. Основная программа Масленицы начнется в 12:00. Будут работать семь больших локаций с фуд-кортами, блинами, разными активностями, конкурсами, соревнованиями для детей и взрослых.