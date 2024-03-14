Где с размахом проводить Масленицу в Екатеринбурге: список локаций и программа

Предстоящие выходные на Урале завершают масленичную неделю. К счастью, в Екатеринбург приходит потепление, а значит можно подумать, где отметить Масленицу и вволю наесться блинов, провожая особенно суровую на этот раз зиму. ЕАН подготовил подборку мест, куда можно отправиться с семьей или друзьями, чтобы провести выходные весело и душевно.