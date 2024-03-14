В омском правительстве рассказали, как безопасно сжечь чучело на Масленицу

В министерстве регбезопасности Омской области рассказали, как правильно сжигать чучело во время масленичных гуляний. В ведомстве подчеркнули, что важно соблюдать все противопожарные меры.
Так, чучело для сжигания должно быть отдалено от зданий не менее, чем на 50 метров. Обязательно нужно учесть погодные условия — не использовать открытый огонь и горючие жидкости при сильном ветре.
Зрители должны находится на расстоянии 15 метров от чучела. Кроме того, при необходимости, организаторы должны обеспечить проезд экстренных служб, а после сжигания удостовериться, что на пепелище нет горящих остатков.