МЧС предупреждает об ухудшении погоды. На Петербург идут дожди и ветер

По данным ФГБУ «Северо-Западное УГМС», в пятницу, 15 марта, в городе ожидаются порывы ветра до 15 метров в секунду. Ветер возможен и сегодня. Кроме того, город готовится к дождю. Основные осадки придут ближе к предстоящей ночи вместе с атмосферным фронтом, и завтра ожидается по-настоящему дождливый день.