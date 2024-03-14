МЧС предупреждает об ухудшении погоды. На Петербург идут дожди и ветер

В ГУ МЧС по Санкт-Петербургу снова предупредили горожан о прогнозируемом ухудшении погодных условий.
По данным ФГБУ «Северо-Западное УГМС», в пятницу, 15 марта, в городе ожидаются порывы ветра до 15 метров в секунду. Ветер возможен и сегодня. Кроме того, город готовится к дождю. Основные осадки придут ближе к предстоящей ночи вместе с атмосферным фронтом, и завтра ожидается по-настоящему дождливый день.
Причина смены погоды — циклон «Флорентина». Циклон принес потепление вместе с ветром и дождями.