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МЧС предупреждает об ухудшении погоды. На Петербург идут дожди и ветер

В Петербурге ожидаются дожди и ветер.
Источник: РИА "Новости"

В ГУ МЧС по Санкт-Петербургу снова предупредили горожан о прогнозируемом ухудшении погодных условий.

По данным ФГБУ «Северо-Западное УГМС», в пятницу, 15 марта, в городе ожидаются порывы ветра до 15 метров в секунду. Ветер возможен и сегодня. Кроме того, город готовится к дождю. Основные осадки придут ближе к предстоящей ночи вместе с атмосферным фронтом, и завтра ожидается по-настоящему дождливый день.

Причина смены погоды — циклон «Флорентина». Циклон принес потепление вместе с ветром и дождями.

МЧС