Угроза подтоплений: 217 населённых пунктов находятся в зоне риска в Казахстане

Ранее на брифинге сообщили, что в 10 регионах Казахстана уже произошли паводковые явления. Подтоплено два дома в Шымкенте и 28 дачных домов в Риддере. Зарегистрированы факты подтопления дворовых территорий в Шымкенте, Абайской, Атырауской, Алматинской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской, Жетысуской, Карагандинской, Мангистауской и Туркестанской областях.