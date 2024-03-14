В Крыму построят дорогу в объезд «Артека»: на подготовительные работы потратят 52 млн рублей

В Крыму планируют построить дорогу в объезд Международного детского центра «Артек», на подготовительные работы потратят почти 52 млн рублей. Соответствующее распоряжение подписал глава республики Сергей Аксенов.
Согласно документу единственным подрядчиком стало акционерное общество «Центродорстрой». Предприятие должно выполнить подготовительные работы к строительству автодороги в объезд «Артека». За это компания получит 51,6 млн рублей.
— Предельный срок, на который заключается контракт, — 1 декабря 2025 года, — говорится в распоряжении.