Кольцо объездных дорог могут построить вокруг Нижнего Новгорода

Ранее сообщалось о том, что строительство Восточного обхода Нижнего Новгорода планируют завершить в 2028 году. Он необходим для отвода транзитного транспорта, так как интенсивность транспортного сообщения Юг-Север увеличивается, а основные трассы данного направления проходят через территорию Нижнего Новгорода по федеральным трассам М-7 и Р-158.