Кольцо объездных дорог могут построить вокруг Нижнего Новгорода

Кольцо объездных дорог планируют построить вокруг Нижнего Новгорода. Об этом губернатор Нижегородской области Глеб Никитин сообщил во время выступления с отчетом о социально-экономическом развитии региона.
Как подчеркнул Глеб Никитин, кольцо объездных дорог на десятки лет вперед станет частью фундаментального дорожного каркаса Нижнего Новгорода.
Ранее сообщалось о том, что строительство Восточного обхода Нижнего Новгорода планируют завершить в 2028 году. Он необходим для отвода транзитного транспорта, так как интенсивность транспортного сообщения Юг-Север увеличивается, а основные трассы данного направления проходят через территорию Нижнего Новгорода по федеральным трассам М-7 и Р-158.