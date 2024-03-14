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Кольцо объездных дорог могут построить вокруг Нижнего Новгорода

Оно станет частью фундаментального дорожного каркаса города.
Источник: Комсомольская правда

Кольцо объездных дорог планируют построить вокруг Нижнего Новгорода. Об этом губернатор Нижегородской области Глеб Никитин сообщил во время выступления с отчетом о социально-экономическом развитии региона.

Как подчеркнул Глеб Никитин, кольцо объездных дорог на десятки лет вперед станет частью фундаментального дорожного каркаса Нижнего Новгорода.

Ранее сообщалось о том, что строительство Восточного обхода Нижнего Новгорода планируют завершить в 2028 году. Он необходим для отвода транзитного транспорта, так как интенсивность транспортного сообщения Юг-Север увеличивается, а основные трассы данного направления проходят через территорию Нижнего Новгорода по федеральным трассам М-7 и Р-158.

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