В Самаре живут добрый лев, влюбленный крокодил и неспящий медведь

«Бывает, что нам бабушки звонят со словами — у меня змея дома, приезжайте и заберите. По телефону мы стараемся определить, что это за вид, если это не простой ужик, а что-то необычное или опасное, то наш сотрудник выезжает на помощь. Обычно к людям приползают ужи или гадюки местных видов, мы таких выпускаем на волю подальше от людей. Экзотика встречается реже, но такое тоже бывает. Так, однажды мы вытаскивали сетчатого питона, который заполз в автомобиль и очень не хотел его покидать. Но бывает и так, что звонит человек и уверяет, что к нему в дом заползла змея, мы приезжаем и оказывается, что вызов ложный. Просто у психически нездорового человека наступил период обострения и змея ему померещилась», — говорит Алена Киреева.