В Самаре живут добрый лев, влюбленный крокодил и неспящий медведь

В самарском зоопарке обитает около 240 видов животных, это более тысячи особей. У каждой из них свой характер и особенности поведения, и своя, порой очень интересная и необычная судьба.
Принц стал королем.
Одна из самых ярких «звезд» зоопарка — молодой лев Алтай. Алтай попал в Самару совсем маленьким — ему было всего 2,5 месяца, когда он прибыл сюда из Барнаульского зоопарка.
«Когда от нас ушел Цезарь — любимец тысяч самарских детишек, мы словно осиротели. Он прожил долгую жизнь и был своего рода символом нашего зоопарка. Когда мы узнали, что на нашу беду откликнулись коллеги из Барнаула и к нам скоро приедет львенок, то, конечно, очень обрадовались. Мы очень его ждали и переживали, как он приживется у нас. Со львенком мы нянчились как с маленьким ребенком, с ним постоянно находились наши сотрудники, которые следили за его состоянием, кормили, ухаживали и играли с малышом. Алтай быстро привык к людям, характер у него очень миролюбивый, как все котята он любит поиграть, понежиться и вкусно поесть», — рассказывает заведующая научно-просветительским отделом Самарского зоопарка Алена Киреева.
Алтай быстро обустроился на новом месте, где у него сразу появились друзья. И сейчас Алтай узнает людей, которые его кормили и выхаживали, откликается на свое имя и всегда с удовольствием готов с ними поиграть.
«Львы растут достаточно быстро, и даже когда он был совсем маленьким было видно, что вырастет мощным и красивым зверем. Даже будучи малышом, когда он играючи стукнет лапой или прикусит немного — это ощущалось. Уже давно с ним никто не контактирует напрямую и в вольер не заходит, это все-таки царь зверей, даже играючи он может сильно покалечить», — продолжает Алена Киреева.
По характеру Алтай, несмотря на королевские стати, остается таким же миролюбивым, игривым и любопытным. Ему все интересно, Алтай любит побегать и попрыгать. Он то на домик залезет, то на дерево в вольере, высматривая, кто из знакомых идет мимо — вдруг что-то вкусненькое несет? Потом спрячется, как будто в засаде сидит — резко выпрыгнет и смотрит, напугал или нет? При этом вид у него очень довольный. И так играть он может целыми днями, с перерывами на сон и прием пищи.
Кушать подано!
В рацион питания животных входят самые разнообразные продукты: мясо, птица, рыба, фрукты и овощи. Для птиц и копытных в зоопарке готовятся отдельные смеси из зерновых и бобовых. При этом у каждого животного -даже если одного вида — разный характер и собственные предпочтения в еде. И работники зоопарка знают, какое лакомство ближе по вкусу их питомцу.
«Наши питомцы никогда не знали, что такое голод и могут позволить себе привередничать и выказывать гастрономическое недовольство. Например, очень разборчивы в еде черепахи. Они запросто могут отказаться от рыбки, тогда мы подаем к их столу креветку или кальмара. Морепродукты обязательно входят в их рацион, и мы стараемся чередовать: сегодня дали креветку, а завтра рыбу», — рассказывает Алена Киреева,
Рацион питания у животных разнообразный, но сотрудники своих любимцев балуют дополнительно чем-нибудь особенным. Например, обезьянки часто перекусывают экзотическими фруктами, а совы и лисы особо вкусные кусочки прячут в «заначки», чтобы съесть их попозже.
Лев Алтай, как любой хищник, предпочитает мясо. При этом больше всего ему нравится крольчатина. В его рацион питания входят говядина, курица. Мясо ему дают нежирное, свинина из рациона животных в зоопарке полностью исключена.
Зимний и летний рационы питания у животных отличаются. Например, в сильные холода корма больше дается тем животным, которые находятся на улице. При этом сотрудники зоопарка обязательно следят за тем, чтобы еда подавалась тёплая.
«Можно разделить пищу на два приема, если мы видим, что животное не съест большую порцию, и она может замерзнуть. Тогда выдаем ее двумя небольшими порциями, чтобы пища была гарантированно теплой», — отмечает Алена Киреева.
Медведь без спячки.
При этом в зоопарке, находясь в комфортных условиях, многие животные ведут себя не так, как в дикой природе. Как выяснилось, «африканец» Алтай прекрасно переносит самарские морозы.
«Алтай в целом очень жизнерадостный и активный молодой лев. Он этой зимой много бегал, играл и холода ему были нипочем. У него в вольере имеется собственный домик, который в холода закрывается специальными шторками. Там установлен обогревающий элемент, ниже нуля температура в “львином домике” не падает даже в сильный мороз и Алтаю в нем весьма комфортно.
Зимой у нас все звери достаточно активны, не впадает в классическую спячку даже бурый медведь. Мы все ждали, уйдет ли в спячку наш косолапый Умка. Осенью он немного нервничал, ходил туда-сюда по клетке, будто готовился к зиме. Но в спячку он так и не ушел, ограничился зимним сном, не испытывая при этом никакого дискомфорта. Подремлет немного, встанет поесть и снова спать. А как морозы спали, активизировался, чувствует себя бодро", — поясняет Алена Киреева.
Волжский пеликан.
Многие до сих пор думают, что животных для зоопарков отлавливают в Африке. Но на сам деле, многие из них никогда не жили в дикой природе. Часть их них поступает из других зоопарков — как львенок Алтай, но есть и питомцы с очень интересной судьбой.
Одна из «звезд» зоопарка — пеликан Аркадий, который неведомым образом залетел в Самарскую область и упал во дворе деревенского дома. Его привезли в зоопарк, дали пеликану имя, и вскоре он на новом месте и обрел здесь настоящую семью.
Когда возлюбленная — крокодил.
Очень интересна история семейной пары нильских крокодилов Кузи и Герды.
«Кузя долгое время был одинок, но, как известно, вторая половинка нужна даже крокодилу, и однажды волей судьбы у него появилась подруга. Герда некоторое время жила в одном из самарских офисов и когда ее передали к нам, Кузя наконец обрел сердечного друга. Герда моложе своего избранника на 10 лет, но благодаря наличию друга и хорошему питанию она сейчас не уступает Кузе в размерах. Живут они душа в душу — видно, что вместе им очень хорошо», — рассказывает Алена Киреева.
Крошка енот и скунс без запаха.
Нередко самарцы, не осознавая всех последствий, выбирают в качестве домашних питомцев экзотических животных, содержание которых порой становится настоящей проблемой. Так, одно время было модно держать у себя дома енотов: они очень забавны, но характер имеют весьма шкодливый, поэтому часто хозяева спешат от них избавиться. А еще еноты склонны к побегам, своими ловкими пальцами они легко открывают окна, двери и уходят гулять. Не раз сотрудники зоопарка после звонков самарцев выезжали, чтобы поймать такого бесхозного беглеца.
Доводилось им ловить и шикарного павлина, который вероятно тоже сбежал от хозяев и гулял по одной из просек. Как правило, такие животные пополняют большую звериную семью зоопарка.
«К нам попадают самые разные животные, разных видов вплоть до экзотических. Однажды нам принесли двух скунсов — мальчика и девочку. У них с рождения были удалены железы, поэтому никакого неприятного запаха от них не было. Это были очень добрые, ласковые и игривые животные, абсолютно неагрессивные к человеку. Они быстро стали всеобщими любимцами и жили у нас достаточно долго», — отметила Алена Киреева,
Бабушки и змеи.
Одно время в качестве питомцев у самарцев было модно держать дома змей. Многих прельщает холодная красота этих животных, но змеи дрессировке не поддаются, и, бывает, уползают от своих хозяев. Чему не очень рада общественность. Согласитесь, не каждому будет приятно увидеть на пороге своей квартиры настоящую змею. К тому же как сходу определить несведущему человеку ядовитая она или нет? Тогда он звонит в зоопарк.
«Бывает, что нам бабушки звонят со словами — у меня змея дома, приезжайте и заберите. По телефону мы стараемся определить, что это за вид, если это не простой ужик, а что-то необычное или опасное, то наш сотрудник выезжает на помощь. Обычно к людям приползают ужи или гадюки местных видов, мы таких выпускаем на волю подальше от людей. Экзотика встречается реже, но такое тоже бывает. Так, однажды мы вытаскивали сетчатого питона, который заполз в автомобиль и очень не хотел его покидать. Но бывает и так, что звонит человек и уверяет, что к нему в дом заползла змея, мы приезжаем и оказывается, что вызов ложный. Просто у психически нездорового человека наступил период обострения и змея ему померещилась», — говорит Алена Киреева.
А он лежит, мамку зовет…
Нередко сердобольные самарцы приносят в зоопарк птенцов и детенышей. История примерно у всех одинаковая: шел по лесу и увидел маленького, одинокого зайчонка/бельчонка/совенка. Как такому не помочь? Схватили в охапку и давай его спасать. Вроде бы помогли зверенышу, а что с ним дальше делать? Дома его держать не получится, на воле оставить боязно, вот и тащат таких «найденышей» в зоопарк.
«Такие доброхоты — настоящая головная боль зоопарка. По-человечески мы их понимаем — жалко животинку, хочется помочь. Но часто они не понимают, что своими действиями вредят животному. Нужно знать повадки и биологию животных, прежде чем кидаться им на помощь. Не всегда лежащий под кустом зайчонок, лисенок или маленькая косуля брошены. Их мамы могут охотиться или пастись не далеко. Они приходят, покормят малыша и снова убегают по своим делам. Да и маленькие совята часто вылезают из гнезда — они очень любопытны по своей природе. Увидели таких детенышей — не спешите их спасать. Понаблюдайте издалека, может их родители рядом. Если уж совсем невмоготу — посмотрите, откуда выпал птенец и подсадите его на дерево», — советует Алена Киреева.
Малыши, которых забрали из естественной среды, без помощи специалистов просто не выживут. В зоопарке таких «подкидышей» выкармливают и выхаживают. Однажды «добрые люди» принесли в зоопарк целую коробку опушенных совят. Добывать пищу птенцы в таком возрасте не умеют, в дикую природу их уже не выпустить — они не смогут адаптироваться и погибнут. Так и остались совята жить в зоопарке и вскоре выросли в прекрасных птиц.
Нашел животинку — лучше не трогай.
Но бывает, что помощь требуется взрослым животным, которые получили травмы. Этой снежной зимой из лесов в поисках корма выходят косули, кабаны и лисы. Многие из них подходят близко к жилым домам, привыкают, что люди их подкармливают, и часто становятся жертвами бродячих собак. Что делать если нашел раненую косулю?
Как пояснили в Самарской межрайонной природоохранной прокуратуре, больное или раненое животное лучше не трогать.
«За изъятие объектов животного мира, не занесенных в Красную книгу, без предусмотренного законом разрешения, предусмотрена административная ответственность по ст. 7.11 KoAП РФ. В случае обнаружения таких животных следует обратиться в департамент охоты и рыболовства Самарской области либо в региональный департамент ветеринарии», — отметил заместитель прокурора советник юстиции Танатар Темрешов.
Специалисты приезжают и на месте решают, что делать с животным. При необходимости животное могут направить на передержку, где его осматривает ветеринарный врач и назначает лечение, после выздоровления зверя выпускают на волю.
Штраф за краснокнижника.
Гораздо хуже, если человек изъял из дикой природы (пусть даже из самых лучших побуждений) животное, занесенное в Красную книгу. Наказание за подобное деяние может быть весьма суровым — до 4 лет лишения свободы со штрафом до миллиона рублей.
«За незаконную добычу, содержание, приобретение, хранение, перевозку, пересылку и продажу особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации или охраняемым международными договорами, предусмотрена уголовная ответственность. Такие действуя будут квалифицироваться по ст. 258.1 УК РФ», — пояснил зампрокурора Самарской межрайонной природоохранной прокуратуры.