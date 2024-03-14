Социальные услуги и помощь будут предоставлять по индивидуальным планам

Основанием нового подхода является постановлением президента Узбекистана «О мерах по совершенствованию системы оказания социальных услуг и помощи престарелым и лицам с инвалидностью, нуждающимся в постороннем уходе» от 27 декабря 2023 года. В соответствии с ним 11 марта Кабинетом министров принято постановление, которым утвержден Административный регламент по признанию лиц, нуждающихся в постороннем уходе, утверждению плана и мониторингу предоставления социальных услуг и помощи в индивидуальном порядке.