Социальные услуги и помощь будут предоставлять по индивидуальным планам

Также будет внедрен гибкий график работы для оказания ассистентами социальных работников услуг одиноким престарелым и лицам с инвалидностью, имеющим ограниченные возможности ухода за собой, во все дни недели на почасовой основе в соответствии с планом индивидуальных социальных услуг.
Основанием нового подхода является постановлением президента Узбекистана «О мерах по совершенствованию системы оказания социальных услуг и помощи престарелым и лицам с инвалидностью, нуждающимся в постороннем уходе» от 27 декабря 2023 года. В соответствии с ним 11 марта Кабинетом министров принято постановление, которым утвержден Административный регламент по признанию лиц, нуждающихся в постороннем уходе, утверждению плана и мониторингу предоставления социальных услуг и помощи в индивидуальном порядке.
Регламентом определены порядки:
- выявление лиц, нуждающихся в постороннем уходе;
- оценки условий их проживания, включения в реестр одиноких и одиноко проживающих престарелых лиц, нуждающихся в постороннем уходе и лиц с инвалидностью;
- формирования индивидуального плана предоставления социальных услуг и помощи;
- мониторинга эффективности.
Эффективность предоставляемых социальных услуг и помощи будут мониторить.
Работу по выявлению лиц, нуждающихся в постороннем уходе и занесение их данных в реестр, на регулярной основе будут выполнять социальный работник центров социального обслуживания «Инсон» по махаллям, патронажная медсестра и председатель органа самоуправления граждан.
Нуждающиеся в такой помощи могут и сами, а также через своих представителей, обратиться в информационную систему «Единая национальная социальная защита».
Лицам, нуждающимся в постороннем уходе, также бесплатно предоставляются:
- вход на государственные спортивные мероприятия, в театры и музеи;
- участие в спортивных секциях, организованных в государственных физкультурно-оздоровительных учреждениях;
- дезинфекционные мероприятия по месту жительства районными (городскими) отделами Санэпиднадзора.