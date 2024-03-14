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Социальные услуги и помощь будут предоставлять по индивидуальным планам

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. В Узбекистане с 1 марта начнут оценивать — насколько могут выполнять простые и сложные действия одинокие престарелые и лица с инвалидностью. Это необходимо для улучшения социальных услуг.
Источник: Podrobno.uz

Также будет внедрен гибкий график работы для оказания ассистентами социальных работников услуг одиноким престарелым и лицам с инвалидностью, имеющим ограниченные возможности ухода за собой, во все дни недели на почасовой основе в соответствии с планом индивидуальных социальных услуг.

Основанием нового подхода является постановлением президента Узбекистана «О мерах по совершенствованию системы оказания социальных услуг и помощи престарелым и лицам с инвалидностью, нуждающимся в постороннем уходе» от 27 декабря 2023 года. В соответствии с ним 11 марта Кабинетом министров принято постановление, которым утвержден Административный регламент по признанию лиц, нуждающихся в постороннем уходе, утверждению плана и мониторингу предоставления социальных услуг и помощи в индивидуальном порядке.

Регламентом определены порядки:

  • выявление лиц, нуждающихся в постороннем уходе;
  • оценки условий их проживания, включения в реестр одиноких и одиноко проживающих престарелых лиц, нуждающихся в постороннем уходе и лиц с инвалидностью;
  • формирования индивидуального плана предоставления социальных услуг и помощи;
  • мониторинга эффективности.

Эффективность предоставляемых социальных услуг и помощи будут мониторить.

Работу по выявлению лиц, нуждающихся в постороннем уходе и занесение их данных в реестр, на регулярной основе будут выполнять социальный работник центров социального обслуживания «Инсон» по махаллям, патронажная медсестра и председатель органа самоуправления граждан.

Нуждающиеся в такой помощи могут и сами, а также через своих представителей, обратиться в информационную систему «Единая национальная социальная защита».

Лицам, нуждающимся в постороннем уходе, также бесплатно предоставляются:

  • вход на государственные спортивные мероприятия, в театры и музеи;
  • участие в спортивных секциях, организованных в государственных физкультурно-оздоровительных учреждениях;
  • дезинфекционные мероприятия по месту жительства районными (городскими) отделами Санэпиднадзора.