Рухнувший лифт с 13 пассажирами в Шушарах запустили после ремонта

Напомним, подъемник рухнул 5 марта этого года. Внутри кабины находились 13 человек, трем из которых понадобилась помощь медиков. Отметим, что в числе пострадавших оказались два взрослых и один ребенок в возрасте восьми лет. У несовершеннолетнего врачи диагностировали ушиб правого голеностопного сустава. После инцидента петербургские следователи начали проверку и возбудили уголовное дело по первой части статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).