Рухнувший лифт с 13 пассажирами в Шушарах запустили после ремонта

Лифт в доме на Новгородском проспекте в Шушарах, который рухнул на борту с 13 пассажирами, запустили после ремонта. Об этом SPB.KP.RU сообщил один из жильцов.
— Теперь я не рискую заходить в этот лифт. Я пользуюсь другим, более маленьким, — рассказал горожанин.
Напомним, подъемник рухнул 5 марта этого года. Внутри кабины находились 13 человек, трем из которых понадобилась помощь медиков. Отметим, что в числе пострадавших оказались два взрослых и один ребенок в возрасте восьми лет. У несовершеннолетнего врачи диагностировали ушиб правого голеностопного сустава. После инцидента петербургские следователи начали проверку и возбудили уголовное дело по первой части статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).
По предварительной информации, причиной обрушения правоохранители назвали перегруз. Разбирательство продолжается.