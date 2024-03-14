Астанчан обещают избавить от проблем с водой за счет реконструкции столичного водохранилища

КазТАГ сообщал, что Астанинское водохранилище — это единственный источник воды в столице, и он рассчитан только на 500 тыс. человек при 1,3 млн жителей. С 28 марта 2023 в Астане ввели регулирование давления воды и установили график отпуска. Аким Астаны Женис Касымбек связал дефицит воды с ростом населения и активным поливом.