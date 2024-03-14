Астанчан обещают избавить от проблем с водой за счет реконструкции столичного водохранилища

«В результате роста населения Астаны возрастет потребность в водоснабжении столицы. Водное законодательство Казахстана основывается на нескольких принципах, одним из которых является обеспечение населения питьевой водой в необходимом количестве и качестве. Это закреплено и в новой редакции Водного кодекса. К концу 2025 года мы намерены полностью обеспечить казахстанцев питьевым водоснабжением», — сообщил министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов.
По информации пресс-службы министерства, в разработке находится проектно-сметная документация по строительству сооружений для дополнительной подпитки Астанинского водохранилища. Вода будет поступать путем переброски из Канала им. К. Сатпаева в русло реки Есиль.
Дно реки Есиль хотят очистить и углубить, построить подпорное сооружение и трубопровод от него до насосной станции коммунального предприятия «Астана Су Арнасы».
Министерство обещает очистить Астанинское водохранилище от ила. Ожидается, что объем водохранилища увеличится до 410,9 млн кубометров.
КазТАГ сообщал, что Астанинское водохранилище — это единственный источник воды в столице, и он рассчитан только на 500 тыс. человек при 1,3 млн жителей. С 28 марта 2023 в Астане ввели регулирование давления воды и установили график отпуска. Аким Астаны Женис Касымбек связал дефицит воды с ростом населения и активным поливом.
Напомним, Казахстан оказался на 11 месте из 179 стран по объему потребляемой воды на душу населения. По информации правительства, более 600 тыс. казахстанцев еще не обеспечено питьевой водой в Казахстане.