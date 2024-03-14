Василий Уткин высказался о завале лыжниц на гонке в Сочи

Комментатор Василий Уткин выразил свое мнение о происшествии во время лыжных гонок в Сочи, когда произошел массовый завал спортсменок. На трассе была плохая видимость, и участницы Спартакиады стали падать одна за другой.
«Когда неподготовленные девушки выходят на трассу олимпийской суровости в сложнейшую погоду и так далее… Ну как же можно не соразмерить уровень их мастерства с уровнем своей ответственности?», — задается вопросом спортивный журналист на своем канале.
Уткин, как и его коллега Губерниев, резко высказался в адрес тех, кто разрешил проводить соревнование.
«Это безответственность, и, скорее всего, самодурство, просто вот таким вот образом выпускать неготовых девочек, ломаться, плакать от боли, кричать от ужаса, а все это было на видеозаписи. Короче говоря, это совершенно чудовищная вещь».
В свою очередь Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе раскритиковала уровень подготовки лыжниц, которые участвовали в Спартакиаде.
Напомним, 8 марта в горах Сочи проходила лыжная гонка. Во время нее произошел массовый завал спортсменок. Многие девушки получили травмы. Расследованием произошедшего занялись следователи и прокуратура. Собственное расследование также организовала российская Федерация лыжных гонок.