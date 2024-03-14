Власти Кубани назвали причину частых аварий на теплосетях в этом отопительном сезоне

По его словам, в сравнении с предыдущим годом в текущем отопительном сезоне увеличилось количество аварий на коммунальных сетях из-за износа инфраструктуры. Особенно сложная ситуация наблюдается в Краснодаре и Новороссийске из-за высокого процента старых и морально устаревших объектов теплоснабжения. Андрей Прошунин отметил необходимость замены магистральных и разводящих трубопроводов в муниципальных образованиях в рамках подготовки к зиме.