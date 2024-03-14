Среди помилованных к 8 Марта президентом нет петербурженок. В Ленобласти от наказания освободили трёх женщин с детьми

В аппарате уполномоченного по правам человека в Петербурге заявили, что среди помилованных президентом к 8 Марта женщин нет петербурженок. Об этом «Фонтанке» сообщили 14 марта в пресс-службе омбудсмена Светланы Агапитовой.
Указ о помиловании 52 женщин в честь Международного женского дня был 8 марта опубликован на сайте Кремля. Прежде всего помилованы женщины, имеющие несовершеннолетних детей, беременные женщины, а также женщины, родственники которых участвуют в специальной военной операции, сообщалось на сайте президента. Сам список не был опубликован.
В аппарате петербургского омбудсмена отметили, что женщин из Петербурга в списке нет. Там также добавили, что на последней комиссии по помилованию в Петербурге (это консультативный орган) удовлетворили ходатайство многодетной матери, в список президента она не попала. Судя по всему, речь идёт о бывшей сотруднице Росимущества, осужденной за взятку.
По данным «Фонтанки», в Ленобласти из колонии в связи с действием указа выйдет одна женщина. Также в список помилованных попали две женщины, имеющие детей, осуждённые за кражу и состоящие на учёте уголовно-исполнительной инспекции в Ленинградской области.