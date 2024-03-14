Среди помилованных к 8 Марта президентом нет петербурженок. В Ленобласти от наказания освободили трёх женщин с детьми

В аппарате петербургского омбудсмена отметили, что женщин из Петербурга в списке нет. Там также добавили, что на последней комиссии по помилованию в Петербурге (это консультативный орган) удовлетворили ходатайство многодетной матери, в список президента она не попала. Судя по всему, речь идёт о бывшей сотруднице Росимущества, осужденной за взятку.