Современные лифты установили в 142 медицинских учреждениях столицы

Лифты обновили в реконструируемых поликлиниках и в таких крупных медицинских учреждениях, как городская клиническая больница (ГКБ) имени Ф. И. Иноземцева, ГКБ № 29 имени Н. Э. Баумана, ГКБ имени С. С. Юдина и ГКБ № 67 имени Л. А. Ворохобова, детская городская клиническая больница (ДГКБ) № 9 имени Г. Н. Сперанского, ДГКБ имени З. А. Башляевой.