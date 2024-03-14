Современные лифты установили в 142 медицинских учреждениях столицы

В прошлом году в 142 столичных медицинских учреждениях заменили лифты. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.
«В рамках реализации программы “Развитие здравоохранения города Москвы” выполнена замена в 142 действующих медицинских учреждениях 238 лифтов, срок эксплуатации которых подошел к концу. Объекты здравоохранения оснащены новым лифтовым оборудованием, которое полностью отвечает требованиям безопасности», — отметил Петр Бирюков.
Лифты обновили в реконструируемых поликлиниках и в таких крупных медицинских учреждениях, как городская клиническая больница (ГКБ) имени Ф. И. Иноземцева, ГКБ № 29 имени Н. Э. Баумана, ГКБ имени С. С. Юдина и ГКБ № 67 имени Л. А. Ворохобова, детская городская клиническая больница (ДГКБ) № 9 имени Г. Н. Сперанского, ДГКБ имени З. А. Башляевой.
Лифты для медучреждений отличаются большой грузоподъемностью и увеличенными размерами дверных проемов, что позволяет перевозить пациентов на каталках и реанимационных кроватях. Кабины сделаны из высокопрочной нержавеющей стали, устойчивой к постоянной обработке антисептиками, и оснащены системами повышенной точности остановки.
Для маломобильных посетителей и пациентов с нарушениями слуха и зрения предусмотрены поручни, устройство для голосовых объявлений и кнопки с азбукой Брайля.
Подъемники оснащены вентиляцией и обеззараживающими УФ-рециркуляторами, системой бесперебойного питания и особым режимом эвакуации: при нештатной ситуации лифт не останавливается, а спускается на ближайший этаж и открывает двери. Все детали и компоненты — отечественного производства, что упрощает обслуживание.
По словам Петра Бирюкова, новые медицинские лифты оборудованы отечественными механизмами, компонентами и узлами, поэтому сложностей с их обслуживанием не возникнет.