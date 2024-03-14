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Боксеру Исраилу Мадримову президент подарил автомобиль Tahoe. Видео

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Исраилу Мадримову, завоевавшему пояс WBA, президент подарил автомобиль Tahoe стоимостью миллиард сумов, сообщает корреспондент Podrobno.uz.
Источник: Podrobno.uz

Напомним, что боксер из Узбекистана Исраил Мадримов получил пояс WBA на турнире, который прошел в Саудовской Аравии.

В Национальном олимпийском комитете уточнили, что Мадримов завоевал пояс WBA в первенстве среди профессионалов в суперсреднем весе (до 69,9 кг), победив россиянина Магомеда Курбанова. Наш боксер уже в пятом раунде нокаутировал соперника, который за свою карьеру провел 25 беспроигрышных боев.

Сегодня, по возвращению на родину, Исраил Мадримов получил президентский подарок — автомобиль Tahoe стоимостью миллиард сумов.