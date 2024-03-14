Боксеру Исраилу Мадримову президент подарил автомобиль Tahoe. Видео

В Национальном олимпийском комитете уточнили, что Мадримов завоевал пояс WBA в первенстве среди профессионалов в суперсреднем весе (до 69,9 кг), победив россиянина Магомеда Курбанова. Наш боксер уже в пятом раунде нокаутировал соперника, который за свою карьеру провел 25 беспроигрышных боев.