Сакральное место: Михалков оценил значение Крыма для России

«Я с благодарностью огромной и огромной надеждой привез сюда наш спектакль “12”. Мы были в Керчи. Я вам честно скажу, никогда не видел такой очереди на спектакль, как в этом городе. Убежден, сегодня то, о чем мы говорим со сцены, очень важно гражданам нашей страны и Крыму в особенности. Очень надеюсь, что спектакль, который мы будем играть в Симферополе и Севастополе, докажет, что мы дышим одним дыханием и смотрим в одну сторону. Убежден, у нас нет другого выхода — Победа будет за нами», — подытожил он.