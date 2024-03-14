Сакральное место: Михалков оценил значение Крыма для России

«Значение Крыма, как бы странно это не звучало, — это курорт, виноделие, время и место отдыха — но значение Крыма огромно. Крым — сакральное место для России», — констатировал Михалков.
По его мнению, пребывание полуострова в составе Украины после распада Советского Союза было трагедией для крымчан, а Русская Весна 2014-го стала торжеством справедливости.
«Многие даже еще не очень понимают значение того, что произошло. Потому что в 1954 году это было как из одного кармана в другой переложили. С 90-х годов это стало трагедией, катастрофой, на которую все пытались закрыть глаза. Здесь собрались все народы, смешивались крови. Но как бы там ни было, больше всего в Крыму было пролито русской крови. Поэтому по праву Крым всегда был, есть и останется русским».
Он также отметил высокий патриотизм жителей полуострова и анонсировал спектакль, который привез на полуостров.
«Я с благодарностью огромной и огромной надеждой привез сюда наш спектакль “12”. Мы были в Керчи. Я вам честно скажу, никогда не видел такой очереди на спектакль, как в этом городе. Убежден, сегодня то, о чем мы говорим со сцены, очень важно гражданам нашей страны и Крыму в особенности. Очень надеюсь, что спектакль, который мы будем играть в Симферополе и Севастополе, докажет, что мы дышим одним дыханием и смотрим в одну сторону. Убежден, у нас нет другого выхода — Победа будет за нами», — подытожил он.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 2014 года 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев в этом вопросе. Руководство России, со своей стороны, неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с РФ демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента Владимира Путина, вопрос Крыма «закрыт окончательно».