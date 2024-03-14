Заболеваемость гриппом и ОРВИ в Крыму идет на спад

Кривая заболеваемости гриппом и ОРВИ в Крыму продолжает ползти вниз. Об этом сообщает Крымское информационное агентство со ссылкой на руководителя Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю Наталью Пеньковскую.
За неделю в Крыму зарегистрировали 3439 случая заболевания ОРВИ, в том числе 24 случая гриппа. Превышения недельного эпидемического порога не зарегистрировано ни в одной возрастной группе.
В медучреждения Симферополя за помощью за неделю обратились 934 человека (неделей ранее — 1181).