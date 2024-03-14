Двухэтажное здание сносят в Алматы

По данным Управления градостроительного контроля города, собственником объект был возведен без разрешительных документов.
«27 марта 2023 года управлением в отношении собственника приняты административные меры и выдано предписание на устранение допущенных нарушений. Поскольку собственником предписание не было исполнено, 25 июня прошлого года подан иск на снос данного здания в Наурызбайский районный суд города Алматы».
30 октября 2023 года иск на снос удовлетворен.
«Во исполнение решения суда ранее собственником был начат самостоятельный демонтаж объекта, сегодня (14 марта) в присутствии судебных исполнителей производится снос капитальных конструкций», — добавили специалисты.