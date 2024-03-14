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Двухэтажное здание сносят в Алматы

В Алматы сносят очередной незаконный объект по ул. Кыдырбекова 41. Об этом Zakon.kz сообщили 14 марта 2024 года в пресс-службе городского акимата.
Источник: Пресс-служба акимата Алматы

По данным Управления градостроительного контроля города, собственником объект был возведен без разрешительных документов.

«27 марта 2023 года управлением в отношении собственника приняты административные меры и выдано предписание на устранение допущенных нарушений. Поскольку собственником предписание не было исполнено, 25 июня прошлого года подан иск на снос данного здания в Наурызбайский районный суд города Алматы».

Пресс-служба Управления градостроительного контроля Алматы

30 октября 2023 года иск на снос удовлетворен.

«Во исполнение решения суда ранее собственником был начат самостоятельный демонтаж объекта, сегодня (14 марта) в присутствии судебных исполнителей производится снос капитальных конструкций», — добавили специалисты.