Пьяная врач приехала на вызов к пациенту под Волгоградом

Жильцы одного из домов на западе областного центра вызвали ранним утром «скорую» для мужчины, который с вечера сидел на лавочке в их дворе. Приехавшие медики, окружив пациента, сначала раздумывали, как с ним поступить. Затем один из них пинком свалил сидевшего на расстеленную на асфальте клеенку, а другой также ногами помог разместиться на ней поудобнее.