Пьяная врач приехала на вызов к пациенту под Волгоградом

Медики Волгоградской области второй раз за неделю стали героями скандальных видео. На этот раз в кадр попала сотрудница бригады скорой помощи Чернышковской центральной районной больницы. По словам местных жителей, она регулярно выезжает на вызовы в нетрезвом виде. Они долго терпели, а на этот раз решили зафиксировать происходящее, чтобы поставить руководство пьянчужки перед фактом.
«Давление, похоже»
Родственница пациента, к которому прибыла по вызову бригада «скорой», не спрашивала у медработника разрешения на съемки, вела их «под прикрытием»: «Типа, разговариваю по телефону», — поясняет она женщине по имени Екатерина, которая находится тут же.
«Вот, смотрите, как это происходит. Я в шоке, конечно. Не знаю, что делать», — комментирует автор ролика, который завирусился в Telegram.
Медик выходит из служебного автомобиля, здоровается с встречающими ее местными жительницами, пытается подняться на крыльцо и едва не падает. Спасает ее только высокий бордюр, за который она успевает ухватиться.
Снимающая ее на видео женщина и ее приятельница открывают дверь перед любительницей спиртного, которая на время обрела равновесие. Та пытается шагнуть в проем и буквально вваливается в подъезд.
«Вставайте, ради Бога», — помогают ей подняться очевидцы происходящего и подают слетевший с ноги тапок. Но попасть в него ногой медику удается далеко не с первого раза.
«Давление, похоже, шибануло», — звучит чей-то голос за кадром.
«Проводится проверка»
В региональном комитете здравоохранения на просьбу vlg.aif.ru прокомментировать происходящее ответили:
«На основании фактов, представленных в видео, в настоящее время проводится служебная проверка качества оказания медицинской помощи в Чернышковской ЦРБ. По итогам работы созданной по этому поводу комиссии будет принято решения о применении дисциплинарных мер в отношении сотрудников данного медицинского учреждения».
За последние дни облздраву приходится уже во второй раз оправдываться за сотрудников подведомственных учреждений. В понедельник, 11 марта, жители Волгограда засняли на телефон сотрудников ГБУЗ «КССМП», чье поведение вызвало у них, мягко говоря, недоумение.
Жильцы одного из домов на западе областного центра вызвали ранним утром «скорую» для мужчины, который с вечера сидел на лавочке в их дворе. Приехавшие медики, окружив пациента, сначала раздумывали, как с ним поступить. Затем один из них пинком свалил сидевшего на расстеленную на асфальте клеенку, а другой также ногами помог разместиться на ней поудобнее.
«По итогам проведенной в медицинской организации внутренней проверки трудовой договор с данными сотрудниками расторгнут. Данное поведение в службе скорой медицинской помощи назвали неприемлемым. Со всеми сотрудниками будет проведена разъяснительная работа по вопросам медицинской этики и деонтологии», — подчеркнули в облздраве.
Проверку по данному факту также организовал волгоградский Следком.
Ранее в Волгограде пациенты несколько раз подряд нападали на бригады скорой медпомощи.