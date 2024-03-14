Погода на Масленицу 2024: в Перми и Пермском крае потеплеет до +7 градусов

Позволит ли погода жителям в Пермском крае погулять в выходные дни на Масленицу 2024? Не заставят ли морозы сидеть дома? Какой будет погода в Перми и Пермском крае на Масленицу 16 и 17 марта, рассказали специалисты Пермского гидрометцентра.