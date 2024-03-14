Погода на Масленицу 2024: в Перми и Пермском крае потеплеет до +7 градусов

Позволит ли погода жителям в Пермском крае погулять в выходные дни на Масленицу 2024? Не заставят ли морозы сидеть дома? Какой будет погода в Перми и Пермском крае на Масленицу 16 и 17 марта, рассказали специалисты Пермского гидрометцентра.
В ближайшие дни на территории Прикамья ожидается значительное потепление. В некоторых районах пройдет мокрый снег, а местами — снег с дождем. Ночью и утром сформируется гололед, на дорогах гололедица. Ветер умеренный с порывами до 20 метров в секунду.
Температурный фон с 15 по 17 марта в Пермском крае будет повышенный. Среднесуточная температура воздуха преодолеет отметку в 0 градусов повсеместно. Начнется активное разрушение снежного покрова, особенно в городах.
В ночные часы еще будет прохладно −9…+1. Но уже днем воздух прогреется до +2…+7 градусов. В Перми столбики термометров ночью покажут около −3…-1, днем +4…+5. Обойдется без существенных осадков.
По предварительному прогнозу синоптиков, в начале следующей недели на территории Перми и Пермского края еще сохранится теплая погода. Но потом зима вновь вступит в свои права. Третья декада марта окажется немного холоднее обычного.