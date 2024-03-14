Пять фактов о курении, о которых вы, вероятно, не знали

Самое лучшее решение для курильщика — полностью отказаться от табака и никотина. Однако, несмотря на доступность информации и исследований, существует ряд мифов и заблуждений об основных причинах заболеваний, связанных с курением, и методах отказа от курения.
По статистике, у 80% людей, выкуривающих не менее 10 сигарет в день в течение 10 лет, развиваются хронические заболевания дыхательных путей, а у остальных 20% — сердечно-сосудистые заболевания. Несмотря на то, что многие курильщики пытаются бросить курить, мало кому это удается без профессиональной помощи и правдивой информации об употреблении табака. Вот пять фактов, которые вам необходимо знать о курении и о том, как вы можете снизить риски, связанные с этой привычкой.
Самое опасное — это дым
При горении сигареты выделяется дым, в котором содержится более 6 000 химических веществ, около 100 из них были отнесены экспертами в области общественного здравоохранения к категории вредных или потенциально вредных веществ. В эту категорию входят смолы, угарный газ, мышьяк, бензол и полоний. Согласно исследованиям, вдыхание этих химических веществ вместе с дымом является основной причиной заболеваний, связанных с курением, таких как рак легких, сердечно-сосудистые заболевания и хронические респираторные заболевания.
Никотин не является основным источником вреда
Вопреки распространенному мнению, никотин не является основной причиной заболеваний, связанных с курением. Ученые доказали, что эти заболевания возникают из-за химических веществ, которые выделяются с дымом в процессе горения табака. С другой стороны, никотин — это вещество растительного происхождения, содержится в листьях табака и вызывает привыкание. Никотин — одна из главных причин, по которой люди продолжают курить или употеблять никотиносодержащую продукцию.
Смола — это не то, что вы думаете
Когда вы слышите о смоле, выделяемой при курении, вы можете подумать, что это то самое вязкое, липкое вещество черного или коричневого цвета, которое используют при строительстве дорог. На самом деле смола — это смесь соединений в сигаретном дыме, которая конденсируется, когда попадает в легкие. В бездымных изделиях табак не сжигается, и состав аэрозоля отличается от состава сигаретного дыма. Таким образом, отсутствие дыма от горящего табака в значительной степени снижает воздействие вредных химических веществ.
Отказ от курения — это лучшее решение
После того как никотин попадает в организм, стимулируется выработка дофамина, и мозг привыкает к этому состоянию. Однако этот процесс можно остановить, прекратив прием никотина в том или ином виде. Хотя это непросто, но каждый год сотни тысяч людей пробуют прекратить употреблять табачные и никотиносодержащие изделия. Это лучшее решение, и для курильщиков, сделавших выбор в пользу отказа от курения, существует широкий спектр лекарственных препаратов и услуг по поддержке.
Снижаем риски
Курение, чрезмерное употребление алкоголя, сахара или фастфуда — это вредные привычки, которые серьезно влияют на здоровье человека. Именно поэтому эксперты рекомендуют заменять вредные продукты на менее вредные альтернативы. Это касается и курения: если не получается бросить курить, то можно обратиться к альтернативам. Бездымные изделия отличаются от сигарет главным образом тем, что в них не сжигается табак, а значит, не образуется дым, в котором присутствуют вредные химические вещества.
Существует несколько видов бездымных изделий — электронные сигареты, устройства для нагревания табака и пакетики с никотином. Устройства нагревают табак ровно настолько, чтобы высвободился никотиновый аэрозоль, в то время как электронные сигареты нагревают жидкость, содержащую никотин. Кроме этих устройств, еще есть никотиновые пакетики, в которых содержится никотин и другие вещества, но нет самого табака. Они используются для доставки никотина в организм через слизистую оболочку полости рта, без образования сигаретного дыма и других канцерогенов, сопутствующих курению. Эти изделия также не лишены риска, но могут стать альтернативой обычным сигаретам.
Полный отказ от табака и никотина — всегда лучшее решение, и тем, кто хочет это сделать, следует обратиться к врачам и специалистам. Чтобы курильщики смогли отказаться от этой вредной привычки, им предлагают начать комплекс мер, которые включают в себя как медикаментозную, так и когнитивно-поведенческую терапию. Согласно статистическим данным, в мире курят 1,3 миллиарда человек.