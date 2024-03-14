Пять фактов о курении, о которых вы, вероятно, не знали

Существует несколько видов бездымных изделий — электронные сигареты, устройства для нагревания табака и пакетики с никотином. Устройства нагревают табак ровно настолько, чтобы высвободился никотиновый аэрозоль, в то время как электронные сигареты нагревают жидкость, содержащую никотин. Кроме этих устройств, еще есть никотиновые пакетики, в которых содержится никотин и другие вещества, но нет самого табака. Они используются для доставки никотина в организм через слизистую оболочку полости рта, без образования сигаретного дыма и других канцерогенов, сопутствующих курению. Эти изделия также не лишены риска, но могут стать альтернативой обычным сигаретам.